Советник по безопасности Швеции: мы не можем больше доверять России

Хенрик Ландерхольм приветствовал одобрение парламентом Турции вступление Швеции в Североатлантический альянс, отметив, что это был «хороший день».

«Это подтверждение того, что мы шли по правильному пути и что Турция выполняет свои обещания, данные во время встречи президента Эрдогана и премьер-министра Кристенссона в Вильнюсе в прошлом году, – отметил Ландерхольм. – Мы не сомневались, что это произойдет, но все равно были рады, когда это случилось».

На вопрос о том, что изменит членство в НАТО Швеции, Ландерхольм ответил:

«Если послушать российских собеседников в целом и президента Путина в частности, то это мало что меняет в публичном плане. Я думаю, он это все вынужден говорить, иначе россиянам стало бы очевидно, что вторжение в Украину 24 февраля 2022 года было просчетом, который фактически привел к ситуации, с которой России будет сложно справиться».

«Россия довольно долгое время воспринимала Швецию и Финляндию как своего рода полусоюзников, не проявляющих какой-либо враждебности, – продолжил Ландерхольм. – Мы до сих пор ни в коей мере не враждебны России. В долгосрочной перспективе — возможно, уже не при моей жизни — я надеюсь, что Россия будет развиваться в демократическом направлении. У нас были большие надежды в девяностые годы. Теперь они разбиты вдребезги после того, как Россия продемонстрировала последствия своей агрессии, а Швеция восприняла это и в отношении себя самой. Мы больше не можем доверять доброй воле России и вынуждены обеспечивать свою безопасность в более широком контексте в союзе с другими странами».

Шведский чиновник также предупредил, что, если Россия добьется успеха в Украине, ее аппетиты непременно возрастут. «Вначале они попытают счастья не обязательно прямыми военными атаками, но будут использовать другие способы давления в качестве оружия, что является характерной чертой российской политики, – отметил Ландерхольм. – Они также попытаются поставить под вопрос сплоченность НАТО».

По словам шведского политика, такие потенциальные угрозы заставляют Швецию перевооружаться, чтобы подготовиться к «маловероятным, но вполне возможным событиям». «Говорят, что мы склонны к алармизму, – отметил Ландерхольм. – Я бы так не сказал; нам просто нужно быть готовыми примерно так же, как во время холодной войны, когда угрозу начала реальных военных действий мы не могли исключить».

Коснулся политик и членства Украины в НАТО, отметив, что этот вопрос никогда не являлся для Швеции проблемным до тех пор, пока она сама не решила стать членом альянса. Вместе с тем, Ландерхольм отметил, что «большинство стран НАТО на том или ином этапе приняли бы Украину в альянс».

«Это может быть непростой путь страны, находящейся в состоянии войны, – подчеркнул шведский советник. – Но в конечном счете Украина обретет естественный мир и войдет в евроатлантическую структуру безопасности. Так что вопрос не в том, если, а скорее в том, когда и как. В этом процессе Швеция будет принимать активное участие».