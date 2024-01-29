ЗСУ просунулися на лівобережжі Херсонщини В Ужгороді Єрмак, Кулеба і Сіярто вшанували пам’ять загиблих воїнів » На Донеччині оголосили примусову евакуацію ще з дев’яти сіл Координаційний штабу ухвалив рішення про примусову евакуацію з дев’яти сіл Мар’їнської та Очеретинської територіальних громад Донецької області — пресслужба Донецької ОВА «Прийняли рішення стосовно примусової евакуації з сіл Мар’їнської ТГ (Антонівка, Іллінка, Зоряне, Олександропіль, Желанне Друге) та Очеретинської ТГ (Межове, Восход, Новоселівка Перша та Желанне)». Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін наголосив на необхідності евакуюватись до більш безпечних районів жителям області, сім’ям з дітьми, особам з вадами здоров’я. «У цьому напрямку співпрацюємо з міжнародними партнерами та дружніми організаціями», — зазначив голова Донецької ОВА. За даними Філашкіна, станом на 24 січня у Мар’їнській та Очеретинській територіальних громадах знаходилось 72 дитини.