ЗСУ просунулися на лівобережжі Херсонщини

Речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк під час брифінгу прокоментувала певне просування українських військових на лівобережжі Херсонської області.

«На сьогодні можемо констатувати – наша робота має результат. Маємо розширення плацдармів, але треба усвідомлювати, що лінія фронту дуже гнучка», – наголосила Гуменюк.

Речниця також зазначила, що на лівому березі Дніпра є багато російських підрозділів, вони краще укріплені, ніж українські захисники.

«Вони мають відповідне тилове підґрунтя, яке їх може убезпечувати. На відміну від наших, у яких за спинами – Дніпро», – додала вона.

За словами Гуменюк, окупаційні війська поновили активність у штурмових діях.

«За минулу бойову добу довели активність до вісьмох штурмів, але всі вони були знов невдалими. Окупанти змушені були повертатися на свої позиції із втратами особового складу», – розповіла вона.