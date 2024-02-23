Зеленський: Ми будемо готувати новий контрнаступ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна у 2024 році планує не лише оборонятися, але й готувати новий контрнаступ — український президент в інтерв’ю FoxNews, яке він дав поблизу лінії фронту

Говорячи про цілі на цей рік, Зеленський зазначив, що у протистоянні з такою країною, як Росія, навіть оборона – це велике завдання і виклик.

Реагуючи на те, що хтось чекав більш ефективного контрнаступу в 2023 році і хоче швидше завершити війну, президент наголосив, що при контрнаступі потрібно думати і про життя бійців, бо швидкий рух означатиме втрату людей, а якщо Україна втратить солдатів, вона втретить усе.

«Оборонятися – завдання номер один.

Продовжувати нашу успішну історію на Чорному морі – ми будемо робити це. Я не буду вдаватися в деталі, але вони, росіяни, отримають сюрпризи.

Південь важливий. Захист сходу, де в них понад 200 тисяч солдатів, – теж дуже важливий.

І, звісно, ми будемо готувати новий контрнаступ, нову операцію. Звісно, я не кажу, що ми будемо просто стояти. Це залежить від багатьох речей».

На запитання, чи був би попередній контрнаступ успішнішим, якби Україна вчасно отримала потрібну зброю, Зеленський закликав не говорити про минуле, але підтвердив, що Україна потребує систем «Patriot» для захисту неба, далекобійних систем дальністю 300 км тощо – і говорить про це з партнерами, зокрема з США.

За словами президента, зараз ситуація на полі бою не є справедливою, тобто сили не рівні.