Ситуація на фронті: за добу відбулося майже 100 боєзіткнень Макрон оголосив про створення коаліції з постачання Україні далекобійного озброєння » Армія РФ за добу втратила танк, 16 артсистем і 850 військових Протягом минулої доби на фронті відбулося 96 бойових зіткнень. Окупанти зосереджують атаки на Мар’їнському та Авдіївському напрямках, Сили оборони продовжують їх стримувати і за добу ліквідували ще 850 військових РФ Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 411 550 (+850) осіб,

танків ‒ 6556 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 12 494 (+16) од,

артилерійських систем – 10 009 (+62) од,

РСЗВ – 1000 (+0) од,

засоби ППО ‒ 686 (0) од,

літаків – 340 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7729 (+22),

крилаті ракети ‒ 1912 (+2),

кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13 065 (+28) од,

спеціальна техніка ‒ 1588 (+8) од.