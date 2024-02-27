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Армія РФ за добу втратила танк, 16 артсистем і 850 військових

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 411 550 (+850) осіб,
  • танків ‒ 6556 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12 494 (+16) од,
  • артилерійських систем – 10 009 (+62) од,
  • РСЗВ – 1000 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 686 (0) од,
  • літаків – 340 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7729 (+22),
  • крилаті ракети ‒ 1912 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13 065 (+28) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1588 (+8) од.
27 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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