На Східному напрямку Повітряні сили збили другий Су-34 впродовж дня

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у telegram.

«Мінус ще один Су-34 на Східному напрямку», — йдеться у повідомленні.

Олещук зазначив, що вчора російським пілотам вдалось ухилитися від українських ракет, але так буде не завжди.

Близько обіду Повітряні сили ліквідували ще один винищувач Су-34 ,повідомив очільник ПС ЗСУ Микола Олещук у telegram.

«Близько 14.00 відпрацювали по черговому Су-34. Напрямок – той же! Мета – незмінна! При таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити «авіаційні м’ясні штурми», — йдеться у повідомленні.