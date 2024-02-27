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Жалюзи “День-ночь”: Как выбрать и установить в интерьере

Жалюзи “День-ночь”, также известные как шторы “Зебра” или рулонные жалюзи, представляют собой универсальное решение для оформления окон. Они идеально подходят для квартир, частных домов и офисных помещений. Давайте рассмотрим, как выбрать и установить их в интерьере.

Что такое жалюзи “День-ночь”?

Эти жалюзи состоят из чередующихся полос плотного, светонепроницаемого материала (обычно венге) и полупрозрачных полос, чаще всего изготовленных из сетки, тюля или вуали. Они крепятся на вал сверху и позволяют получить три варианта развития событий:

  1. Полная темнота: Все темные полосы перекрывают светлые, создавая полную затемненность.
  2. Мягкое освещение: Полоски частично перекрывают друг друга, обеспечивая приглушенное освещение.
  3. Полное открытие: Полностью прокручиваем вал, чтобы открыть помещение внешнему миру.

Плюсы и минусы системы “День-ночь”

Плюсы:

  • Защита от солнечного света: Жалюзи задерживают до 90-100% солнечных лучей.
  • Шумоподавление: Они служат хорошим звукоизолятором.
  • Защита от зноя: Помогают поддерживать комфортную температуру в помещении.
  • Прочность и долговечность: Практичный материал, легкий в уходе.

Минусы:

  • Стоимость: Жалюзи “День-ночь” обычно дороже других видов.
  • Особенности материала: Внутренняя сторона может быть выполнена в темной палитре.
  • Ограниченный выбор цветов: Но темные оттенки других цветов также хорошо смотрятся.

Как выбрать?

  • Размеры: Измерьте окно и выберите подходящий размер жалюзи.
  • Материал: Выберите из каталога материалов жалюзи день-ночь между полиэстером, жаккардом или другими вариантами.
  • Установка: Можно установить самостоятельно.

Жалюзи “День-ночь” — это практичное и стильное решение для вашего окна. Подберите их в соответствии с вашим интерьером и наслаждайтесь комфортом и функциональностью.

Да, жалюзи “День-ночь” можно успешно использовать для больших оконных проемов. Они обладают следующими преимуществами:

  1. Универсальность: Жалюзи “День-ночь” подходят для разных размеров окон, включая большие проемы. Вы можете выбрать широкие ламели, чтобы эффективно покрыть большую площадь.
  2. Функциональность: Они обеспечивают возможность регулировать освещение и приватность в помещении. Вы сможете контролировать количество света, пропускаемого через окно, в зависимости от времени суток.
  3. Защита от солнечных лучей: Жалюзи “День-ночь” задерживают солнечные лучи, предотвращая перегрев помещения и защищая мебель и текстиль от выцветания.
  4. Стильный дизайн: Они выглядят современно и элегантно, что подходит для разных интерьеров.

При выборе жалюзи для больших оконных проемов обратите внимание на правильные размеры, материал и цвет. Проконсультируйтесь с профессионалами, чтобы установить их наиболее эффективно и гармонично в вашем интерьере .

27 февраля, 2024 | Category: Новости, Украина

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