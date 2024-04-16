В Нью-Йорке начался суд над Трампом по делу о выплате порнозвезде

В Нью-Йорке начался судебный процесс над Дональдом Трампом по делу о выплате 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниелс.

Трамп обвиняется в том, что он пытался скрыть факт выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов в преддверии президентских выборов 2016 года, на которых он одержал победу.

Прокуратура штата Нью-Йорк утверждает, что этот поступок можно рассматривать как подлог или фальсификацию Трампом финансовых документов. Это можно квалифицировать как уголовное преступление, сообщает Би-би-си.

Дэниелс утверждает, что у них с Трампом был секс в 2006 году, и что бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей, чтобы она молчала об этом.

Дональду Трампу, бывшему президенту США, а ныне претенденту на новый срок, предъявлено 34 обвинения в мошенничестве. Трамп отрицает любые юридические правонарушения, а также отрицает, что у него был роман с Дэниелс.

У здания суда наряду с журналистами собрались противники и сторонники Трампа. Вокруг здания суда ездил грузовик с флагом предвыборной кампании экс-президента. Десятки противников противников Трампа держали над головами транспарант «Никто не может быть выше закона».