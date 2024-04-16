Зеленський: У нас залишилось 0 ракет, які захищали Трипільську ТЕС

Зеленський: У нас залишилось 0 ракет, які захищали Трипільську ТЕС

Президент Володимир Зеленський розповів, що росіяни зуміли знищити Трипільську ТЕС, оскільки в України повністю закінчились ракети для її захисту на тлі браку допомоги від союзників — Зеленський в інтерв’ю PBS

Зеленський коментував спільний захист Ізраїлю союзниками, які минулими вихідними відбили іранську атаку. За словами президента, Ізраїль сам не зміг би захиститись від такого масованого удару з іранської сторони.

«Було задіяно багато всього, чого не вистачає Україні… Це дійсно демонстрація того, що таке союзники не на папері, а в небі», – сказав президент, додавши, що Україна захищає небо самостійно.

Він підкреслив, що союзники дають Україні ту чи іншу техніку, але «з нею у нас дефіцит».