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Байден готов приостановить поставки боеприпасов, если Израиль начнет штурм Рафаха

Американский президент Джо Байден предупредил Израиль, что США прекратят поставки некоторых видов вооружений, если он начнет крупную наземную операцию в городе Рафах в секторе Газа.

«Если они войдут в Рафах, я не буду поставлять оружие, которое исторически использовалось, чтобы разобраться с Рафахом», — сказал Байден в интервью CNN, вышедшем в эфир в среду. Он добавил, что в любом случае будет стараться обеспечить безопасность Израиля.

Несмотря на твердые и громкие возражения США, Израиль продолжает говорить о готовности штурмовать Рафах, который считается последним значительным оплотом ХАМАС в Газе.

США и другие страны не раз предупреждали, что операция в городе, население которого пополнилось беженцами из других районов Газы и, по оценкам ООН, перевалило за миллион человек, может привести к большим жертвам среди гражданских.

«Мы не собираемся поставлять оружие и артиллерийские снаряды», — сказал Байден.

При этом, по его словам, пока действия ЦАХАЛ в Рафахе и окрестностях не рассматриваются Вашингтоном как наземная операция.

«Они не входили в населенные пункты. Они действовали на границе, — сказал он. — Но я ясно дал понять [премьер-министру Израиля Нетаньяху] и военному кабинету, что они не получат нашей поддержки, если действительно войдут в эти населенные пункты».

Байден признал, что американское оружие использовалось Израилем для убийства мирных жителей в Газе.

На вопрос, пересек ли Израиль «красную черту», президент США ответил: «Пока нет».

Президент впервые заявил, что США могут прекратить поставки оружия в Израиль.

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что страна «очень разочарована» вмешательством Байдена.

«Это тяжелое и очень разочаровывающее заявление от президента, которому мы были благодарны с самого начала войны», — сказал Эрдан в интервью израильской общественной радиостанции Kan.

США уже отложили поставку тысяч бомб в Израиль и заявили, что пересматривают будущие поставки.

9 мая, 2024 | Category: Израиль, Новости, США

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