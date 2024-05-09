Посол ЄС: 2030 рік – цілком реальна дата вступу України в Євросоюз Президент Чехії: Перші снаряди у рамках чеської ініціативи Україна отримає в червні » Дрон СБУ уразив російський НПЗ, подолавши рекордні 1500 км Зранку 9 травня український далекобійний дрон уразив НПЗ «Газпром нафтохім Салават» у російській республіці Башкортостан — співрозмовник «Української правди» в СБУ Безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу нафти. За словами джерела УП, це був дрон Служби безпеки України, який встановив історичний рекорд, подолавши відстань у 1500 км. «Газпром нафтохім Салават» є одним із найбільших у Росії виробничих комплексів з нафтопереробки та нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, дизпалива та інших видів нафтопродуктів.