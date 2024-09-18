Польські прикордонники пояснили, чому в аеропорту одягли на Усика наручники

Польський майор прикордонної служби Яцек Міхаловський пояснив, що використання наручників проти українського боксера Олександра Усика в аеропорту у Кракові було не затриманням, а запобіжним заходом. Пізніше їх негайно зняли — Dziennik Polski
Як пояснив Міхаловський, Усика й ще одного чоловіка зняли з рейсу, у зв’язку з чим вони втратили статус пасажирів. Він розповів – чоловіки не захотіли виходити на посадку, коли їх викликала служба безпеки аеропорту.
«Вони не захотіли виходити на посадку, коли їх викликала служба безпеки аеропорту, тому нас викликали, щоб розібратися з цим питанням», – додав він.
За словами прикордонника, використання наручників було пов’язано з надмірною жестикуляцією чоловіків.
«Одягання наручників було пов’язано з позою пана, обидва чоловіки багато жестикулювали, оскільки були незадоволені тим, що не полетіли. Тому одягання наручників було повністю запобіжним заходом, в офісних приміщеннях зняття наручників відбулося негайно», – пояснив Міхаловський.
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