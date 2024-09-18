У Раді провалили дерусифікацію понад 300 населених пунктів

Верховна Рада провалила голосування про дерусифікацію і перейменування понад 300 населених пунктів. Після цього трибуну парламенту заблокували з вимогою повторно через комітет винести розгляд постанови у сесійну залу — народний депутат Роман Лозинський у Facebook

«Щойно парламент провалив голосування за постанову про дерусифікацію назв 333 населених пунктів. Провалив історичний шанс викинути з карти України все те, що було нав’язано москвою протягом століть поневолення.

Неформальне об’єднання «Депутати московського патріархату» усіма правдами і неправдами накрутили колег, тому на табло лише 208 голосів.

Це тотальна ганьба для України. Це реванш».

Лозинський також опублікував, як голосували нардепи за відповідну постанову.

Зокрема, 75 парламентарів «не голосували», 5 «утримались» і 3 були «проти».

Найбільше тих, хто «не голосував» серед «Слуг народу» – 40 та депутатської «Платформи за життя та мир» – 15, де об’єдналися вихідці із «ОПЗЖ» після заборони.

Після провального голосування обурені нардепи заблокували трибуну парламенту. Народні депутати вимагали зібрати погоджувальну раду і доручити профільному комітету повторно і негайно розглянути постанову, щоб знову винести її у сесійну залу. Нардепи скандували: «Ганьба».