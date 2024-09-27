Суд зменшив розмір застави Ігорю Коломойському на понад 50 млн грн

Про це повідомляє Дзеркало тижня.

Суд частково задовольнив апеляцію адвокатів Коломойського на ухвалу Шевченківського районного суду Києва щодо розміру застави — 1 877 360 000 гривень.

«Змінити підозрюваному Коломойському Ігорю Валерійовичу раніше застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 827 352 580 грн», — оголосив суддя.

Водночас адвокат Коломойського В’ячеслав Краглевич заявив, що його клієнт не вноситиме заставу, оскільки вважає справу проти себе «безпідставною і необґрунтованою».