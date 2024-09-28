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ЄС оштрафував Meta на €91 млн за зберігання паролів без шифрування чи захисту

Про це пише Reuters.

Розслідування проти американської компанії розпочали 5 років тому: після повідомлення для комісії з захисту даних Ірландії (DPC) від Meta, що та зберігала деякі паролі у «відкритому доступі». Meta публічно визнала той інцидент, коли комісія запевнила, що паролі не отримали зовнішні сторони.

У Meta заявили про вжиті заходи для виправлення помилки, яку виявили в ході перевірки 2019 року. Водночас компанія запевнила: не було доказів використання паролів зловмисниками.

«Широко визнано, що паролі користувачів не слід зберігати у відкритому доступі, враховуючи ризики зловживань, які виникають через осіб, які мають доступ до таких даних», — заявив заступник очільника DPC Грем Дойл.

28 сентября, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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