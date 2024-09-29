До появи Трампа понад 20 млн американців навіть не ходили голосувати, — професор Айзенберг

Про це він повідомив в етері Еспресо.

«В США є понад 20 млн людей, які до появи Трампа навіть не ходили голосувати. Це дуже легко перевірити, якщо подивитись скільки голосів набирав Джон Маккейн, Джордж Буш молодший та Мітт Ромні. Вони набирали на 20 млн голосів менше, аніж Трамп. Це означає, що своєю появою в політиці Трамп привів людей з ультраправими поглядами до політики. І це понад 20 млн американців. Це не більшість, але доволі багато голосів. Також до коаліції підтримки Трампа також входять ті американці, які завжди підтримують республіканців і немає значення, хто їх представляє на виборах. Також є багато тих, хто не задоволений своїм життям, а Трамп знаходить для таких людей дуже легкі пояснення і вони вірять», — пояснив Айзенберг.

За словами професора, результат президентських виборів сьогодні буде вирішуватись в 7 штатах.

«Кількість коаліції, яка підтримує Трампа не змінюється. Боротьба йде за виборців, які не мають ідеологічних та політичних переконань. Ці виборці голосують так, як відчувають, що на них чекає в разі перемоги того чи іншого кандидата. Їх не дуже велика кількість. До того ж лише в семи штатах, де реально буде вирішуватись, хто буде президентом. Це всього лиш кілька десятків тисяч голосів», — додав він