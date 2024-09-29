Російські війська готуються до штурмових дій на Запорізькому напрямку

Про це він розповів в етері телемарафону «Єдині новини».

За даними розвідки, на які посилається Волошин, противник зосереджує особовий склад на Запорізькому напрямку для проведення наступальних операцій.

«Підготовка росіян до проведення штурмових дій ведеться сьогодні на Запорізькому напрямку. Зокрема, в районі Приютного, за даними нашої розвідки, ворог зосереджує особовий склад, який планує задіяти в штурмових діях», — зазначив він.

За його словами, раніше вже в ОУВ «Таврія» вже повідомляли про те, що російські війська на півдні України отримали 25 автомобілів типу багі з резервної бази автомобільного транспорту Південного округу. Така техніка характерна для штурмових дій малочисельними піхотними групами.

Речник також зазначив, що на передових позиціях вже зосереджуються штурмові групи противника.

«Це ознаки підготовки до того, що на Запорізькому напрямку будуть в недалекому майбутньому проводити штурмові дії. Крім того, на передньому краї вже зараз на передових позиціях ворог зосереджує особовий склад штурмових груп. Тому чекатимемо на те, що ворог почне активізацію на цьому напрямку», — пояснив він.

Полковник зауважив, що мета цих штурмових дій – покращення тактичного становища та зміщення лінії бойового зіткнення.

«Штурми будуть проводити для того, щоб покращити своє тактичне становище, посунути конфігурацію лінії бойового зіткнення на свою користь. Зараз ворог хоче підготувати саме такі штурми, щоб далі йому було комфортно проводити наступальні дії», — підсумував Волошин.