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Сили оборони за добу ліквідували 5 танків, 27 артсистем і 1250 військових армії РФ

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 30.09.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 653 060 (+1250) осіб,
  • танків ‒ 8874 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17 503 (+27) од,
  • артилерійських систем – 18 822 (+27) од,
  • РСЗВ – 1204 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 963 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 224 (+38),
  • крилаті ракети ‒ 2610 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25 548 (+53) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3313 (+16) од.
30 сентября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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