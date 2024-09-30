США виділили Тайваню військову допомогу на $567 млн Генштаб: на знищеному арсеналі «Котлубань» у Волгоградській області РФ знаходилися іранські ракети » Сили оборони за добу ліквідували 5 танків, 27 артсистем і 1250 військових армії РФ Протягом минулої доби на фронті російська окупаційна армія втратила низку одиниць своєї техніки, а також близько 1250 військових Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 653 060 (+1250) осіб,

танків ‒ 8874 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 17 503 (+27) од,

артилерійських систем – 18 822 (+27) од,

РСЗВ – 1204 (+0) од,

засоби ППО ‒ 963 (+1) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 224 (+38),

крилаті ракети ‒ 2610 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25 548 (+53) од,

спеціальна техніка ‒ 3313 (+16) од.