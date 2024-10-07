Нідерланди виділять 400 млн євро на розробку безпілотників для України

Нідерланди виділять 400 мільйонів євро для початку розробки і виробництва безпілотників разом з Україною.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс під час візиту до Харкова, якого цитує NOS, повідомляє «Європейська правда».

За його словами, половина безпілотників буде розроблена в Нідерландах, решту виготовлятимуть в Україні та інших країнах.

Міністр нагадав, що Нідерланди відіграли «передову роль» у постачанні Україні літаків F-16 та систем Patriot.

«Зараз ми продовжуємо це з сучасними безпілотниками», – сказав Брекельманс.

Він розповів, що ці безпілотники можна буде використовувати для різних цілей: розвідки, оборони та атак.

«Особливо в повітрі, але також на суші і на морі», – зазначив очільник Міноборони Нідерландів.

Він додав, що наразі беспілотники мають великий попит, оскільки є важливими для протиповітряної оборони України, а також становлять цінність у наступальному плані.

Якщо розроблені безпілотники виявляться успішними, буде виділено додаткові кошти для розширення виробництва, наголосив Брекельманс.