У Повітряних силах ЗСУ спростували інформацію про знищення ЗРК Patriot

Тимчасовий виконувач обов’язків начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував інформацію про нібито знищення в Дніпропетровській області зенітно-ракетного комплексу Patriot.

«То що ж сталося 9 жовтня? Та нічого нового, ворог лише пошкодив кілька одиниць техніки, а не знищив. Це війна, на війні отримують пораненні не лише люди, а й техніка. Мало того, цей же підрозділ Patriot продовжує виконувати завдання в регіоні», — написав Ігнат на своїй сторінці у фейсбуці.

Він зазначив, що того дня ЗРК «Patriot» вів протиповітряний бій проти групи російських балістичних ракет, і частину їх вдалося перехопити.

«Повітряні сили не можуть щоразу виправдовуватися перед суспільством через інфовибрики Мар’яни і їй подібних. Через ці пояснення ворог отримує додаткову інформацію при плануванні наступних атак. Але не відреагувати теж не можемо, бо градус кипіння надто високий, чи не так?», — зазначив Ігнат.

Окремо він наголосив, що система «Patriot» є однією з найбільш пріоритетних цілей для ворога, оскільки «завдяки цьому американському ЗРК ми тримаємо на певній дистанції російську авіацію».

Крім того, Ігнат зазначив, що ворог змінює тактику застосування, використовує всі доступні методи ведення розвідки — від супутників і розвідувальних БПЛА до наземної агентури. За його словами, «противник не економить «Іскандерів», маючи у своєму розпорядженні інформацію про потенційне перебування Patriot у тому чи іншому районі».

«Пам’ятаєте про збір на макети, про їх важливість і необхідність в цих умовах ведення війни. Ворог часто цілить по макетах, але інколи, на жаль, це – реальна техніка», — пояснили в Повітряних силах.

Раніше російські пропагандистські ЗМІ, а також низка телеграм-каналів поширили відео, на якому нібито було вражено батарею ЗРК Patriot у Дніпропетровській області.