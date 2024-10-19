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Сили оборони за добу ліквідували 1380 окупантів

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 677 180 (+1380) осіб;
  • танків – 9035 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин – 18 072 (+19) од.;
  • артилерійських систем – 19 548 (+15) од.;
  • РСЗВ – 1232 (+0) од.;
  • засоби ППО – 978 (+0) од.;
  • літаків – 369 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 329 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 230 (+78);
  • крилаті ракети – 2623 (+3);
  • кораблі /катери – 28 (+0) од.;
  • підводні човни — 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26 946 (+38) од.;
  • спеціальна техніка – 3473 (+25) од.;
19 октября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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