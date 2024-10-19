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У Брянській області РФ дрони атакували завод «Кремній Ел» Ллойд Остин: «план победы» – это план президента Украины » Сили оборони за добу ліквідували 1380 окупантів За минулу добу 18 жовтня російська окупаційна армія втратила 1380 військових, 8 танків та десятки одиниць своєї техніки Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.10.24 орієнтовно склали: особового складу – близько 677 180 (+1380) осіб;

танків – 9035 (+8) од.;

бойових броньованих машин – 18 072 (+19) од.;

артилерійських систем – 19 548 (+15) од.;

РСЗВ – 1232 (+0) од.;

засоби ППО – 978 (+0) од.;

літаків – 369 (+0) од.;

гелікоптерів – 329 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 230 (+78);

крилаті ракети – 2623 (+3);

кораблі /катери – 28 (+0) од.;

підводні човни — 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 26 946 (+38) од.;

спеціальна техніка – 3473 (+25) од.;