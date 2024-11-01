Блинкен: северокорейские войска вскоре вступят в бой с ВСУ в Курской области

США ожидают, что северокорейские войска, находящиеся в Курской области, вскоре вступят в бой с ВСУ. Об этом в четверг заявил госсекретарь Энтони Блинкен, призвав Китай использовать свое влияние для сдерживания Пхеньяна.

Блинкен сообщил, что Россия обучает северокорейских солдат работе с артиллерией, беспилотными летательными аппаратами и основным тактическим приемам в наземных операциях, что указывает на их «полное намерение» использовать эти силы на фронте.

Высокопоставленный американский дипломат отметил, что в России находится 10 тысяч северокорейских военнослужащих, из которых до 8 тысяч — уже в Курской области, где украинские войска удерживают позиции после того, как в августе продвинулись на российскую территорию.

Если они войдут в зону боевых действий, то станут законными военными целями, заявил Блинкен на пресс-конференции в Вашингтоне, выступая вместе с министром обороны Ллойдом Остином и своими южнокорейскими коллегами.

«Мы еще не видели, чтобы эти войска вступили в бой против украинских сил, но ожидаем, что это произойдет в ближайшие дни», — сказал он.

Во время встречи министры обороны и главы МИД США и Южной Кореи обсудили ряд вариантов реагирования, добавил Блинкен, отметив, что использование Москвой северокорейских солдат в «мясорубке» войны против Украины является «явным признаком слабости» Кремля.

Остин сообщил, что США в ближайшие дни объявят о новом пакете помощи Украине в области безопасности.

США и Южная Корея согласились, что Китай должен активнее сдерживать провокационные действия Северной Кореи, сказал Блинкен, добавив, что американские представители на этой неделе провели «содержательную беседу» с со своими китайскими коллегами.

«Я думаю, они хорошо понимают наши опасения и наши ожидания, что как словом, так и делом они будут использовать свое влияние, чтобы сдерживать такие действия», — сказал Блинкен о китайских чиновниках.

Пекин, являющийся близким партнером Москвы и Пхеньяна, до сих пор повторяет призывы ко всем сторонам к деэскалации и политическому урегулированию конфликта.

Вашингтон заявляет, что Китай, который заключил с Москвой соглашение о партнерстве «без ограничений» незадолго до вторжения России в Украину в феврале 2022 года, поддерживает войну Кремля с помощью поставки товаров двойного назначения для укрепления российской оборонной промышленности.

Китай заявляет, что США выдвигают ложные обвинения, утверждая, что на самом деле речь идет об обычной торговле с Россией.

Остин отметил, что Украина сможет удержать российскую территорию в Курской области, и что численность северокорейских войск несопоставима с количеством недавних потерь российских сил — около 1250 человек в день.

«Я верю, что они могут удержать эту территорию, если решат сделать это. У них есть выбор», — сказал Остин об украинских военных.