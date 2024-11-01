США вперше покарали швейцарських юристів за відмивання російських грошей

Американські чиновники не один місяць вимагали від Швейцарії закрити лазівку, яка дозволяє місцевим юристам створювати підставні компанії, які б сприяли ухиленню від санкцій. Не зустрівши розуміння, Вашингтон вперше після початку війни в Україні покарав двох швейцарських юристів, які таємно допомагали приховувати російські активи.

Андрес Баумгартнер і Фабіо Ліберо Делко з фірми Dietrich Baumgartner «є основними розпорядниками російських активів і відіграють важливу роль в організації бізнесу та грошових потоків росіян у Швейцарії та Ліхтенштейні», заявило Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC). Проти юристів запроваджено персональні санкції.

У парламенті зараз обговорюється законопроект, яким компанії зобов’язані будуть надавати інформацію про своїх справжніх власників, а юристи — повідомляти про підозрілі транзакції під страхом кримінального переслідування.

Але, за словами високопосадовця, у нього мало шансів через опір будь-якому регулюванню, здатному підірвати привабливість швейцарської фінансової системи.