США: в Курской области сейчас находятся 8000 военных из КНДР

США получили информацию о том, что «прямо сейчас» в Курской области России находятся 8000 северокорейских военнослужащих, заявил в четверг в Совете Безопасности заместитель посла США в ООН Роберт Вуд.

«У хотел бы со всем должным уважением задать моему российскому коллеге вопрос: неужели Россия по-прежнему утверждает, что в России нет войск КНДР?» – сказал Вуд.

Представитель России в Совете Безопасности не ответил на этот вопрос.

Напомним, что во вторник в Пентагоне заявили, что «небольшое количество» северокорейских войск было переброшено в Курскую область, где их, вероятно, будут использовать в боевых действиях против украинских военных.

«[Есть] признаки того, что небольшое число уже находится в Курской области, причем еще несколько тысяч либо почти прибыли, либо должны прибыть в ближайшее время», — сообщил журналистам официальный представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.

«Мы обеспокоены тем, что Россия намеревается использовать этих солдат в боевых действиях или для поддержки боевых операций против украинских сил в Курской области», — добавил он.

В понедельник Пентагон сообщил, что Северная Корея отправила около 10 тысяч солдат для тренировок в России, что более чем втрое превышает предыдущие оценки, и предупредило, что эти военные, вероятно, пополнят российские войска у границы с Украиной в ближайшие недели.

Североатлантический альянс в понедельник подтвердил, что 3000 северокорейских солдат были отправлены в Россию, причем часть из них развернута в Курской области.

Россия и Северная Корея укрепили свой политический и военный союз после незаконного вторжения Москвы в Украину. Кремль первоначально отвергал сообщения о развертывании северокорейских войск как «фейковые новости», но на прошлой неделе Путин не стал отрицать, что северокорейские войска уже находятся в России, добавив, что это вопрос Москвы — как их использовать в рамках пакта о взаимной обороне, который он подписал с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в июне.

Вопреки комментариям Путина, представитель Северной Кореи в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке на прошлой неделе назвал сообщения о развертывании войск Пхеньяна в России «беспочвенными слухами».