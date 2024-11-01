Трамп позвався на канал CBS через інтерв’ю Гарріс

Про це пише Reuters.

Зазначається, що у скарзі, поданій до федерального суду Північного округу Техасу, стверджується, що телеканал показав дві різні відповіді Гарріс на запитання про війну між Ізраїлем і визнаним США терористичним угрупованням «Хамас» у Газі.

Версія, яка вийшла в ефір під час програми «60 хвилин» 6 жовтня, не включала те, що в позові називається «словесним салатом» – відповідь Гарріс про вплив адміністрації Байдена на ведення Ізраїлем війни.

«Неодноразові претензії колишнього президента Трампа проти «60 хвилин» є неправдивими. Позов, який Трамп подав сьогодні проти CBS, абсолютно безпідставний, і ми будемо рішуче захищатися проти нього», — заявив представник CBS News.

Позов вимагає суду присяжних і відшкодування збитків на суму близько 10 мільярдів доларів. У ньому стверджується про порушення техаського закону, що забороняє оманливі дії у веденні бізнесу, додають у Reuters.

Повідомляється, що Трамп неодноразово атакував телеканал під час передвиборчого судового процесу щодо цього епізоду і погрожував відкликати ліцензію на мовлення CBS у разі свого обрання. Також CBS заявив, що Трамп відмовився від запланованого інтерв’ю для «60 хвилин».