Перемога Трампа на виборах: Талібан висловив сподівання на «відчутний прогрес у двосторонніх відносинах» Зеленський: Україну не примусять віддати території, незалежно від результатів виборів у США » Армія РФ за добу втратила 1400 військових Протягом минулої доби на російсько-українському фронті російські окупаційні війська втратили ще 1400 своїх солдатів та низку одиниць військової техніки Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.11.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 704 300 (+1400) осіб,

танків ‒ 9224 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 18 612 (+20) од,

артилерійських систем – 20 194 (+24) од,

РСЗВ – 1245 (+0) од,

засоби ППО ‒ 996 (+0) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 408 (+42),

крилаті ракети ‒ 2631 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 28 411 (+78) од,

спеціальна техніка ‒ 3596 (+8) од. Дані уточнюються.