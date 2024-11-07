Перемога Трампа на виборах: Талібан висловив сподівання на «відчутний прогрес у двосторонніх відносинах»

Про це повідомляє CNN.

Речник міністерства закордонних справ Талібану Абдул Кахар Балкі заявив, що Талібан сподівається, що «нова адміністрація США застосує прагматичний підхід, щоб забезпечити відчутний прогрес у двосторонніх відносинах, дозволяючи обом націям відкрити нову главу відносин, заснованих на взаємній взаємодії».

За його словами, угода в Досі, підписана в 2020 році між Талібаном і США під час першого президентства Трампа, «привела до кінця» того, що він назвав «двадцятирічною окупацією» американських сил в Афганістані.

Він також закликав Трампа взяти на себе «конструктивну роль у припиненні поточних конфліктів» на Близькому Сході.