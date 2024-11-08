«Швидке закінчення війни — це втрати»: Зеленський

Про це Зеленський сказав під час пресконференції за підсумками саміту Європейської політичної спільноти.

Він розповів, що мав з переможцем президентських виборів у США Трампом «хороші розмови». Втім, за його словами, вони мають бути більш предметними, і до цього повинні готуватися обидві сторони.

Зеленський вказав, що вірить, що Трамп дійсно хоче швидкого вирішення війни РФ в Україні.

«Хоче — це не значить, що це вийде. Я без закидів. Просто говорю, що ми там, де ми є. Ми у війні з росіянами, а це найскладніший ворог цього століття…», — прокоментував президент.

Він наголосив, що передовсім війна має завершитися справедливо.

«Я впевнений, що швидке закінчення війни — це втрати. Я думаю, що якщо дуже швидке, я не знаю цю ідею, ми не говорили про це з Трампом, я думаю, він буде готуватися зі своєю командою свої погляди, все це попереду. Все, що мені зараз зрозуміло, він дійсно хоче закінчення. Ми хочемо справедливого закінчення, бо це жах і трагедія, вся ця війна. Але, якщо це просто швидко, то це втрати для України», — сказав Зеленський.