Хочу вести свою рубрику

МЗС назвало передумову проведення другого Саміту миру «Швидке закінчення війни — це втрати»: Зеленський » За добу війни армія РФ втратила 1580 осіб, 9 танків та 32 артсистеми Російська окупаційна армія за добу війни в Україні втратила 1580 військовослужбовців. Сили оборони знищили 9 танків і 32 артсистеми ворога Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.11.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 705880 (+1580) осіб,

танків ‒ 9233 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 18661 (+49) од,

артилерійських систем – 20226 (+32) од,

РСЗВ – 1245 (+0) од,

засоби ППО ‒ 996 (+0) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18526 (+118),

крилаті ракети ‒ 2631 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 28495 (+84) од,

спеціальна техніка ‒ 3602 (+6).