КНДР другий день поспіль глушить GPS у зоні Корейського півострова

Про це інформує Yonhap.

Як кажуть у комітеті начальників штабів збройних сил Південної Кореї, 9 листопада Північна Корея другий день поспіль здійснювала атаки з глушіння сигналу GPS в районах Хеджу та Кесон. Через це сталися проблеми для суден і цивільних літаків.

«Північна Корея повинна негайно припинити провокацію з використанням GPS», – заявили військові Південної Кореї.

Вони також наголосили, що відповідальність за будь-які наслідки лежатиме на Пхеньяні.

Зазначається, що атаки цього тижня супроводжувалися слабшим сигналом у порівнянні з інцидентами наприкінці травня – початку червня поблизу північно-західних прикордонних районів. У червні Південна Корея звернулася до Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ), Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) та Міжнародної морської організації (ІМО) з проханням відреагувати на порушення.

Водночас ІКАО висловила серйозну стурбованість діями КНДР, офіційно згадуючи країну у своїх рішеннях.