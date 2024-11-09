КНДР другий день поспіль глушить GPS у зоні Корейського півострова «Ні російським виборам»: опозиція у Грузії готує протестну ходу » Сили оборони за добу ліквідували ще понад 1600 окупантів Протягом минулої доби на фронті російська окупаційна армія втратила ще 1660 своїх військових. Сили оборони також знищили 5 танків та 23 ворожих артсистеми Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.11.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 707 540 (+1660) осіб,

танків ‒ 9238 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 18 697 (+36) од,

артилерійських систем – 20 249 (+23) од,

РСЗВ – 1245 (+0) од,

засоби ППО ‒ 996 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 575 (+49),

крилаті ракети ‒ 2634 (+3),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 28 561 (+66) од,

спеціальна техніка ‒ 3604 (+2) од.