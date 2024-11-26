У Києві припинили прийом заяв на перейменування вулиць на честь загиблих військових

Про це повідомила депутатка Київради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха.

Вона розповіла, що наразі у Києві працюють над переосмисленням і новими шляхами меморіалізації російсько-української війни, які відповідають вимогам часу. Пошук нових форм вшанування пам’яті відбувається спільно з істориками, науковцями та експертами, очільниками громадських ініціатив та організацій, представниками ветеранських спільнот і родин загиблих.

«Ми традиційно вшановували Героїв завдяки встановленню пам’ятних знаків і пам’ятників, врученню відзнак, найменуванню вулиць і скверів, проведенню культурно-мистецьких і спортивних подій тощо. Утім, хоча Київрада ухвалила спрощений порядок встановлення меморіальних дощок, кількість клопотань на їх облаштування постійно зростає», – зазначила Муха.

За її словами, у 2023 році кількість клопотань щодо встановлення пам’ятних знаків загиблим військовим у Києві зросла в п’ять разів, а цьогоріч цей показник склав понад 90% від усіх звернень.

«Так само зростають випадки, коли на перейменування однієї вулиці претендують кілька родин загиблих військових. І, щоб не створювати конфліктних ситуацій, призупинено приймання заяв на перейменування вулиць. Наразі ж на честь Захисників і Захисниць, узагальнених образів і подій російсько-української війни найменовано 59 вулиць, площ і провулків, а також 8 парків і скверів», — йдеться у повідомленні.