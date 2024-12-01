Прем’єр Грузії Кобахідзе заявив, що в країні не буде «українського Майдану»

Про це пишуть «Эхо Кавказа» та Sova.

«На відміну від України 2013 року, Грузія – незалежна держава із сильними інститутами й, найголовніше, досвідченими та мудрими людьми. Сценарій Майдану не може бути реалізований у Грузії. Грузія – це держава і не допустить цього», – заявив Кобахідзе на брифінгу 30 листопада.

Він також поклав відповідальність за насильство на проєвропейських протестних акціях у Тбілісі на опозицію та закордонних партнерів.

«Основна відповідальність за вчорашній жорстокий мітинг лежить також на відповідних європейських політиках і бюрократах, а також на місцевій агентурі – п’ятій колоні, яка представлена ​​у вигляді чотирьох політичних партій», – сказав прем’єр Грузії.

За його словами, в ніч на 30 листопада в Тбілісі поліція «запобігла нападу на конституційний лад країни», а також «захистила суверенітет і незалежність».