Сили оборони за добу на фронті знищили понад 1700 окупантів

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.12.24 орієнтовно склали:
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особового складу ‒ близько 742 130 (+1730) осіб,
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танків ‒ 9469 (+6) од,
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бойових броньованих машин ‒ 19 369 (+14) од,
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артилерійських систем – 20 923 (+14) од,
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РСЗВ – 1253 (+0) од,
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засоби ППО ‒ 1019 (+0) од,
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літаків – 369 (+0) од,
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гелікоптерів – 329 (+0) од,
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БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 803 (+11),
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крилаті ракети ‒ 2852 (+1),
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кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
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підводні човни — 1 (+0) од,
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автомобільної техніки та автоцистерн – 30 507 (+76) од,
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спеціальна техніка ‒ 3619 (+2) од.
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