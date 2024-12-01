Китай пригрозив «рішучими контрзаходами» у відповідь на продаж зброї США Тайваню Прем’єр Грузії Кобахідзе заявив, що в країні не буде «українського Майдану» » Сили оборони за добу на фронті знищили понад 1700 окупантів Упродовж ще однієї доби на російсько-українському фронті армія окупантів втратила 1730 військових і низку одиниць своєї техніки Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.12.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 742 130 (+1730) осіб,

танків ‒ 9469 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 19 369 (+14) од,

артилерійських систем – 20 923 (+14) од,

РСЗВ – 1253 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1019 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 803 (+11),

крилаті ракети ‒ 2852 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 30 507 (+76) од,

спеціальна техніка ‒ 3619 (+2) од.