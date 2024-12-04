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Литва заборонила складання іспитів на водійські права російською мовою

Про це інформує LRT.

Вказано, що відповідне рішення затвердив міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте. Воно покликане підтримати використання литовської мови, сприяти інтеграції іноземців у суспільне життя і поліпшити співпрацю з іншими країнами-членами ЄС.

«Це рішення допомагає знижувати вплив зовнішніх загроз на національну безпеку. Ми дотримуємося чіткої та ціннісної позиції: державні послуги в Литві не повинні надаватися мовою країни-агресора. Як країна ЄС, ми забезпечуємо доступ до послуг усіма офіційними мовами Союзу. Виняток передбачено для українців, які проживають у Литві та мають тимчасовий захист ЄС», — зазначив Білотайте.

Відтак, із січня 2025 року у Литві теоретичний іспит з водіння проводитимуть литовською або будь-якою іншою офіційною мовою ЄС. Кандидати, які не володітимуть жодною з цих мов, зможуть скористатися послугами перекладача.

4 декабря, 2024 | Category: Мир, Новости, Россия

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