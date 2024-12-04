Литва заборонила складання іспитів на водійські права російською мовою Президент Південної Кореї оголосив надзвичайний воєнний стан » США виділяють на допомогу енергосистемі України $825 млн У вівторок, 3 грудня, очільник МЗС Андрій Сибіга та держсекретар США Ентоні Блінкен підписали меморандум щодо співпраці у забезпеченні стійкості енергетичної системи України Про це повідомляє офіційний Telegram-канал МЗС України. Меморандум передбачає можливість американської допомоги на загальну суму до $825 млн. Угоду підписали в штаб-квартирі НАТО. «Документ створює нормативно-правову базу для покращення стійкості енергетичної системи України, зокрема відновлення її критичної інфраструктури, запровадження розподіленої генерації, реформування енергетичного сектору та сприяння післявоєнному переходу до низьковуглецевої, конкурентоспроможної та інтегрованої до Європи економіки», — йдеться у заяві МЗС.