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Росіяни атакували Запоріжжя: семеро людей загинули

Увечері 6 грудня російська армія атакувала Запоріжжя, відомо про 7 загиблих, є поранені.

ДжерелоЗапорізька ОВА та міська рада

Деталі: Близько 18:00 у місті пролунали вибухи. Голова ОВА Іван Федоров згодом повідомив, що внаслідок атаки ворога на Запорізьку область є поранені, палає СТО.

В деяких громадах проблеми з електроенергією.

6 декабря, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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