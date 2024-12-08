Сирійські повстанці просуваються, у США допускають падіння режиму Асада за кілька днів

Сирійські повстанці в суботу воювали з урядовими військами за контроль над ключовим містом Хомс і просунулися до столиці Дамаска, лінії фронту руйнувалися по всій країні, водночас в адміністрації президента США Джо Байдена допускають падіння режиму Башара Асада протягом декількох днів — CNN

«Після того, як тиждень тому повстанці увійшли до Алеппо, урядова оборона руйнувалася із запаморочливою швидкістю, оскільки повстанці захопили низку великих міст і піднялися в тих місцях, де, здавалося, повстання вже давно закінчилося.

Подвійна загроза стратегічно важливим Хомсу і столиці Дамаску тепер становить екзистенційну загрозу для десятиліть правління Асада в Сирії і подальшого впливу його головного регіонального прихильника Ірану».

Мешканець Хомса, армійські та повстанські джерела повідомили Reuters, що повстанці прорвали урядову оборону з півночі та сходу міста. Командир повстанців заявив, що вони взяли під контроль армійський табір і села за межами міста.

За словами повстанців, вони захопили майже весь південний захід протягом 24 годин і просунулися до 30 км від Дамаска, а урядові війська відступили.