Тіньовий ринок тютюну та алкоголю у 2024 році відчутно зменшився

В той час як на ринку пального в 2024 році фіксується зростання тіні, її частка зменшилась на ринках тютюнової та лікеро-горілчаної продукції.

«З початку року ми маємо позитивні тенденції зменшення тіньового ринку по тютюну і алкоголю. Але бачимо зростання тіньового ринку по паливу. Наші оцінки показують сукупно 40 млрд грн втрат доходів бюджету. Половина припадає на тютюнову галузь і по 25% – на ринок пального і алкоголю», – заявив фахівець Економічної експертної платформи Мирослав Лаба під час конференції «Детінізація роздрібної торгівлі: нові виклики», організованої Українською Радою Бізнесу.

«По тютюновій галузі ми бачимо позитивну динаміку. Сподіваємось, що вона буде збережена, і цей позитивний рух до зниження частки нелегального ринку тютюнових виробів буде надалі тривати», – каже керівниця напрямів «Оподаткування» і «Митна політика та сприяння торгівлі» Американської торговельної палати (АСС) в Україні Оксана Швець, повідомляє «Фінансовий клуб».

Заступник голови Державної податкової служби Євген Сокур розповів, що виробники та імпортери тютюнових виробів за червень – листопад 2024 року сплатили на 13,1 млрд грн (+31,3%) більше, ніж за аналогічний період 2023 року. «В червні – жовтні виробництво транснаціональних компаній зросло на 2 млрд шт. сигарет, або на 18% рік до року. Це критерій того, що ринок насичується офіційною продукцією, тіньова частка зменшується», – констатував Євген Сокур.