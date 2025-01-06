Зеленський узяв розслідування дезертирства у 155-ї ОМБр «Анна Київська» під особистий контроль

Про це повідомив головний редактор видання «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов з посиланням на джерела.

За його словами, «найбільше Зеленського зацікавили обставини дезертирства у Франції кількох десятків військовослужбовців бригади та самовільного залишення частини 1700 військовослужбовців під час формування бригади в Україні».

Президент доручив підготувати офіційні звіти низці відомств, зокрема Головній інспекції Міноборони, Генеральному штабу, Командуванню Сухопутних військ, Державному бюро розслідувань та Службі безпеки України, додав Бутусов.

«Основне питання — а чим взагалі обґрунтоване бажання створювати з нуля бригаду без наявності досвідчених командних кадрів, без фахівців по техніці, без мінімально необхідного часу на підготовку, без дронів, без засобів РЕБ, у той час, коли не поповнюються досвідчені та боєздатні бригади, не розглядалось», — зазначив журналіст.

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За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звинуватив у дезертирстві солдат у Франції командування 155-ї бригади, «яке ніби-то не приділяло часу спілкуванню з солдатами». Той факт, що командування бригади діяло у Франції згідно з планом підготовки, затвердженим командуванням сухопутних військ, та під контролем представника ОК «Захід» не коментується, зауважив Бутусов. Він додав, що «той факт, що у Францію відправили тільки-но набраних в ТЦК людей, у яких були відсутні досвідчені сержанти та взводні командири, також не розглядається».

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Бутусов стверджує, що Сирський вже відсторонив або у процесі відсторонення з займаних посад комбрига, начальника штабу, усіх заступників комбрига, деяких інших штабних офіцерів та деяких комбатів.

За даними джерел, відповідальний за формування бригади командувач ОК «Захід» Володимир Шведюк направлений для особистого контролю ситуації та «допомоги в управлінні» до 155-ї та 33-ї механізованих бригад.

«Шведюк залишається на посаді, хоча за комплектування, навчання більшості особового складу у відриві від командирів бригади, за хаотичні переміщення особового складу 155-ї, та за направлення у Францію людей, які навіть не пройшли базову загальну військову підготовку, відповідав саме він», — підкреслив журналіст.

Тепер на командному пункті бригади, за даними журналіста, постійно присутні комісії, офіцери штабу надають пояснення представникам різних «перевіряючих та контролюючих», які готують звіти. Бутусов наголосив, що усе це відбувається під час інтенсивних бойових дій.

Бутусов зазначив, що з 155-ї бригади, яка працює на Покровському напрямку, передали до інших підрозділів дивізіон сучасних 155-мм гармат «Цезар», частину бронемашин VAB і танків Леопард. Він також повідомив, що підготовлені у Франції оператори протитанкових комплексів Мілан залучаються в бригаді до виконання піхотних завдань.