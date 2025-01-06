Прем’єр Канади Трюдо оголосив про намір піти у відставку Шольц заперечує, що готується до зустрічі з Путіним » У застосунку Резерв+ відновили послугу відстрочки для багатодітних батьків У мобільному застосунку Резерв+ відновили послугу надання відстрочки для багатодітних батьків Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко. «В Резерв+ відновлена послуга відстрочки для багатодітних батьків», — напиcала Черногоренко у Facebook.