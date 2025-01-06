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У застосунку Резерв+ відновили послугу відстрочки для багатодітних батьків

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

«В Резерв+ відновлена послуга відстрочки для багатодітних батьків», — напиcала Черногоренко у Facebook.

6 января, 2025 | Category: Новости, Украина

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