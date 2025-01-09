Атака РФ по Запоріжжю 8 січня: 13 людей загинули, кількість поранених зросла до 120

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Кількість поранених жителів Запоріжжя перевищила сотню

Станом на 14:52 9 січня кількість поранених внаслідок удару РФ зросла до 116 людей .

«У медичних закладах обласного центру залишаються 66 людей. З них 11 у важкому стані — у відділеннях інтенсивної терапії. Інші постраждалі ушпиталені у стані середньої тяжкості. Ще 47 людей, у тому числі 13-річна дівчинка, яка отримала контузію, на амбулаторному лікуванні. Загальна кількість поранених збільшилася до 116 осіб», — написав Іван Федоров.

Ввечері 9 січня Федоров повідомив, що кількість постраждалих зросла до 120.

За даними МВС, пошкоджені 36 транспортних засобів, зокрема трамвай, 2 маршрутні таксі, 3 адміністративні будівлі та житлова багатоповерхівка. Поліцейські зареєстрували 163 заяви громадян.

Рятувальні роботи в місті завершили ввечері 8 січня. Сьогодні в Запоріжжі — день жалоби.