«Він скористався своїм правом, як народний депутат»: Стефанчук про появу Тищенка в Раді

Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

«Наскільки я поінформований, в нього вже завершились усі ці процедурні речі, які були пов’язані з домашнім арештом. Він як народний депутат скористався своїм правом і прийшов у парламент», – сказав Стефанчук.

Він наголосив, що Верховна Рада діє і діятиме так, як це передбачено законом, «а не як хтось десь хоче, чи комусь десь потрібно».

«Що стосується здоров’я народного депутата, ну я перепрошую – у нас в Україні існує таємниця. Нічого він мені не говорив, чи буде він, чи не буде (присутній у Раді, – ред.). Я вчора з ним не спілкувався, і сьогодні з ним не спілкувався», – додав Стефанчук.