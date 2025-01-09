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«Він скористався своїм правом, як народний депутат»: Стефанчук про появу Тищенка в Раді

Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

«Наскільки я поінформований, в нього вже завершились усі ці процедурні речі, які були пов’язані з домашнім арештом. Він як народний депутат скористався своїм правом і прийшов у парламент», – сказав Стефанчук.

Він наголосив, що Верховна Рада діє і діятиме так, як це передбачено законом, «а не як хтось десь хоче, чи комусь десь потрібно».

«Що стосується здоров’я народного депутата, ну я перепрошую – у нас в Україні існує таємниця. Нічого він мені не говорив, чи буде він, чи не буде (присутній у Раді, – ред.). Я вчора з ним не спілкувався, і сьогодні з ним не спілкувався», – додав Стефанчук.

9 января, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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