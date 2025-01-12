КНДР відправила близько 11 тис. військових до РФ для участі у війні проти України

Про це повідомляє Yonhap.

Національна агенція розвідки Південної Кореї (NIS) підтвердила взяття в полон українськими військовими двох північнокорейських солдатів у Курській області.

Там також процитували слова полоненого військового КНДР про те, що серед північнокорейських солдатів в Росії були «значні» втрати.

Південнокорейські посадовці оцінюють, що Північна Корея відправила приблизно 11 тис. військових для підтримки Росії у війні проти України.

NIS повідомила законодавцям минулого місяця, що щонайменше 100 жителів Північної Кореї були вбиті, ще близько 1000 отримали поранення.