КНДР відправила близько 11 тис. військових до РФ для участі у війні проти України » Російська армія за добу війни втратила 1750 військових Протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували 1750 військових армії РФ та низку одиниць ворожої техніки й озброєння Про це інформує Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01.25 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 808 250 (+1750) осіб,

танків ‒ 9756 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 20 289 (+18) од,

артилерійських систем – 21 839 (+22) од,

РСЗВ – 1260 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1042 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22 021 (+63),

крилаті ракети ‒ 3018 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 33 598 (+64) од,

спеціальна техніка ‒ 3694 (+2) од.