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Російська армія за добу війни втратила 1750 військових

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 808 250 (+1750) осіб,
  • танків ‒ 9756 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20 289 (+18) од,
  • артилерійських систем – 21 839 (+22) од,
  • РСЗВ – 1260 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1042 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22 021 (+63),
  • крилаті ракети ‒ 3018 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 33 598 (+64) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3694 (+2) од.
12 января, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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