Кулеба відмовив іти на фронт свого 18-річного сина

Про це Кулеба розповів в інтерв’ю BBC.

«Він ходить на військові курси і я ледве вмовив його продовжити навчання в університеті на даний момент. Я буду поважати його вибір. Це не те, чого варто прагнути, але якщо настав ваш час, ви маєте прийняти цей виклик із гідністю», — зазначив колишній міністр.

Він також прокоментував можливе зниження мобілізаційного віку та висловив думку, що це навряд буде до 18 років.

«Навряд чи це буде настільки драматичним. Я маю на увазі, що не бачу причин, чому мобілізаційний вік має впасти одразу до 18 років», — сказав Кулеба.

На його думку, більш імовірним є часткове зниження вікового порогу – на 1-2 роки.

«Саме генерали повинні донести цей аргумент до політичного керівництва і до парламенту. І що найбільш важливо – до народу України. Тому що це буде надзвичайно болючим рішенням, яке не буде вітатися жодною частиною українського суспільства», — наголосив Дмитро Кулеба.