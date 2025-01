У РФ масштабний інтернет-збій Авіатехніки ЗСУ заявили про масове переведення їх у піхоту » ХАМАС прийняв проєкт угоди про перемир’я з Ізраїлем Речник МЗС Катару Маджед аль-Ансарі повідомив про прогрес у перемовини між Ізраїлем та ХАМАС щодо перемир’я в Газі, зазначивши, що угода перебуває на завершальному етапі. Угрупування вже схвалило проєкт угоди Про це інформує Associated Press. За словами двох катарських посередників, які брали участь у переговорах, ХАМАС схвалив проєкт угоди про припинення вогню в секторі Гази і звільнення десятків заручників. Один з них зазначив, що Ізраїль і палестинське бойове угрупування знаходяться на «найближчій стадії» до підписання цієї угоди. Видання Associated Press отримало копію запропонованої угоди, і єгипетський чиновник і представник ХАМАСу підтвердили її автентичність. Своєю чергою, ізраїльський чиновник повідомив, що досягнуто значного прогресу, хоча деталі угоди ще потребують доопрацювання. Після цього план має бути представлений на розгляд ізраїльському кабінету міністрів для остаточного затвердження Раніше, виступаючи в Досі англійською мовою на двомовній пресконференції, речник МЗС Катару Маджед аль-Ансарі висловив оптимізм щодо потенційної угоди, водночас закликавши утриматись від надмірних хвилювань у суспільстві, повідомляє The Guardian. «Дуже важливо не підвищувати очікування до рівня, який не пов’язаний з тим, що зараз відбувається на місцях, — наголосив речник. — Ми вважаємо, що перебуваємо на завершальній стадії. Але очевидно, що поки не буде оголошення, тому ми не повинні бути надто схвильовані тим, що відбувається зараз». Маджед аль-Ансарі висловив подяку представникам адміністрації США, які беруть участь у переговорах. «Зустрічі, які відбулися тут, у Досі, є продуктивними. Вони є позитивними, і ми сподіваємося почути про певні зрушення», — додав він. Речник ще раз підкреслив давню позицію Катару щодо конфлікту, зазначивши, що війна в Газі мала закінчитися давно, оскільки гуманітарні наслідки конфлікту є нестерпними для населення регіону. Він закликав обидві сторони серйозно долучитися до переговорів і підписати угоду якомога швидше, щоб забезпечити повернення заручників і стабільність у регіоні.