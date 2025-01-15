У РФ масштабний інтернет-збій

Про це пише Интерфакс.

Унаслідок збою деякі російські користувачі мають труднощі ​​з використанням пошукових систем Яндекса і Google, а також Telegram. Водночас фіксуються проблеми в роботі операторів, зокрема таких як «Білайн», «Мегафон», t2 і МГТС.

Також був недоступний сайт для моніторингу проблем в мережі «Збій.рф», який вже відновив свою роботу.

«За його даними, збій торкнувся також YouTube і Rutube, онлайн-кінотеатрів «Кінопошук» та ivi, сервісів ВТБ, Сберу і «Альфа-Банку» та багатьох інших», — пише видання.