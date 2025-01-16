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Умер режиссер Дэвид Линч

Умер режиссер Дэвид Линч, сообщает портал Variety.

Линчу было 78 лет. В августе 2024 года режиссер рассказывал, что у него диагностировали эмфизему легких и он перестал выходить из дома.

Дэвид Линч — один из важнейших классиков авторского кино. Отличительными чертами его фильмов являются сюрреалистичность и множество различных трактовок.

Массовому зрителю Линч известен, в первую очередь, как создатель телесериала «Твин Пикс», вышедшего в начале 1990-х годов и оказавшего огромное влияние на дальнейшее развитие индустрии сериалов. В 2017 году Линч снял продолжение сериала — «Твин Пикс: Возвращение»; это стало его последней работой.

Среди других известных работ Линча — «Малхолланд Драйв», «Человек-слон», «Синий бархат», «Шоссе в никуда». Линч — лауреат «Оскара», «Золотой пальмовой ветви» и «Золотого льва».

16 января, 2025 | Category: Новости, США

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