У Тель-Авіві 19-річний палестинець напав з ножем на перехожих: є поранені

У суботу, 18 січня 2025 року, в районі Флорентин ізраїльського міста Тель-Авів молодик напав на перехожих і завдав ножового поранення кільком людям. Нападника ліквідували на місці
Про це інформує Jerusalem Post.
За даними поліції, напад стався на вулиці Левонтіна. Там називають подію терактом. Унаслідок цього поранень зазнали кілька людей, зокрема одного 30-річного потерпілого евакуювали до лікарні Іхілов.
Повідомляється, що підозрюваним виявився 19-річний житель Тулькарма, який незаконно в’їхав до Ізраїлю.
Нападник був застрелений на місці злочину громадянином із дозволеної зброї.
На місце прибули численні сили поліції та швидкої допомоги.
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