У Тель-Авіві 19-річний палестинець напав з ножем на перехожих: є поранені

Про це інформує Jerusalem Post.

За даними поліції, напад стався на вулиці Левонтіна. Там називають подію терактом. Унаслідок цього поранень зазнали кілька людей, зокрема одного 30-річного потерпілого евакуювали до лікарні Іхілов.

Повідомляється, що підозрюваним виявився 19-річний житель Тулькарма, який незаконно в’їхав до Ізраїлю.

Нападник був застрелений на місці злочину громадянином із дозволеної зброї.

На місце прибули численні сили поліції та швидкої допомоги.